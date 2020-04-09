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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 763 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Количество больных COVID-19 в Киевской области выросло до 133, среди них 10 детей

Количество больных COVID-19 в Киевской области выросло до 133, среди них 10 детей

Киев  •  УНН

 • 15889 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киевской области на COVID-19 заболело 133 человека, среди них 10 детей. За сутки подтвердили 12 случаев. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Официально подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом в Киевской области. За последние сутки подтверждено 12 новых случаев”, — сказал Василий Володин.

Среди них:

▪️ в Обуховском р-не — 34.
▪️ в Киево-Святошинском р-не — 37:
▪️ 1 — в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
▪️ 2 — в Бориспольском р-не, с. Гнедин;
▪️ 4 — в Броварском р-не, с. Зазимье, Княжичи — по 2 случая;
▪️ 3 — в Васильковском р-не, с. Рославичи;
▪️ 2 — в Макаровском р-не, с. Мостыще, с. лишняя;
▪️ 2 — в Мироновском р-не, с. Масловка;
▪️ 1 — в Переяслав-Хмельницком с. Пристромы;
▪️ 1 — в Полесском р-не.
▪️ 1 — в Ставищенском р-не, с. Ставище;
▪️ 9 — в г. Борисполь;
▪️ 1 — в пгт. Бородянка
▪️ 6 — в г. Буча.
▪️ 1 — в г. Васильков
▪️ 5 — в г. Вышгород;
▪️ 4 — в г. Белая Церковь,
▪️ 4 — в г. Бровары;
▪️ 9 — в г. Ирпень;
▪️ 3 — в г.. Фастов;
▪️ 1 — в пгт Ворзель;
▪️ 1 — в г. Гостомель;
▪️ 1 — в пгт. Коцюбинское.

“Из них на стационарном лечении находится 42 человека. На амбулаторном лечении, то есть, самоизоляции — 91 человек. К сожалению, в этом списке 10 детей”, — отметил Василий Володин.

Он добавил, что уже выздоровели 6 человек. 5 человек умерло.

Напомним, в Киевской области пик заболевания COVID-19 ожидают 20 апреля.

Украинские Национальные Новости

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