Стало відомо, коли на Київщині очікують пік захворюваності COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Київщині пік захворювання на COVID-19 очікують 20 квітня. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Область продовжує готуватися до сплеску епідемії в Україні. За попередніми оцінками медиків, можна допустити про те, що пік захворювання на коронавірус у нас може наступити орієнтовно десь ближче до 20 чисел квітня”, - сказав Василь Володін.
Нагадаємо, на Київщині зафіксовано вже 70 випадків захворювання на COVID-19.