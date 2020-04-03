На Київщині зафіксовано вже 70 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Київщині на COVID-19 захворіло вже 70 людей, троє людей одужало. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Одужало, станом на сьогодні, троє людей. Офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі, четверо дітей - троє у Козині та один у селі Лісники”, - сказав Василь Володін.
Він зазначив, що серед підтверджених випадків захворювання: 27 - у Обухівському районі, зокрема у Козині, Романкові та Українці, й самому Обухові, 14 у Києво-Святошинському районі - Вишневому, Боярці і Лісниках, Гатному, Дмитрівці та Софіївській Борщагівці і Тарасівці, 6 у місті Бориспіль, по троє у місті Біла Церква, Бровари, Буча. У Васильківському районі і Рославичах - двоє, також двоє у Вишгороді та місті Ірпінь. Один хворий у селі Гнідин Бориспільського району, смт Ворзелі та місті Гостомель. Також один хворий у селі Фурси Білоцерківського району, селі Зазим’я Броварського району, один у Ставищі, один у Макарівському районі в селі Мостище, а також у Миронівському районі - в селі Маслівка.
“На стаціонарному лікуванні перебувають 24 особи. На амбулаторному лікуванні, самоізоляція, 46”, - додав Василь Володін.
Він додав що найбільше хворих, 31,4% - віком від 41 до 50 років, та 24,2% віком від 51 до 60 років.
“Підозру на зараження мають 308 осіб. найбільше таких осіб, які підозрюються, є в Києво-Святошинському районі - це 61 людина. І в обухівському районі 49 осіб”, - сказав Василь Володін.
Також, за його словами, за 820 контактними особами здійснюють медичне спостереження.
Нагадаємо, на Київщині від COVID-19 померло вже 4 людини.