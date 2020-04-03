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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68422 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80836 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94045 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91590 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89765 просмотра

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Актуальное
В Киевской области зафиксировано уже 70 случаев заболевания COVID-19

В Киевской области зафиксировано уже 70 случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12310 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области COVID-19 заболело уже 70 человек, три человека выписаны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Выздоровели, на сегодня, три человека. Официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом. В том числе, четверо детей - трое в Козине и один в селе Лесники", - сказал Василий Володин.

Он отметил, что среди подтвержденных случаев заболевания: 27 - в Обуховском районе, в частности в Козине, Романкове и Украинке, и в самом Обухове, 14 в Киево-Святошинском районе - Вишневом, Боярке и Лесниках, Гатном, Дмитровке и Софиевской Борщаговке, и Тарасовке, 6 в городе Борисполь, по три в городе Белая Церковь, Бровары, Буча. В Васильковском районе и Рославичах - двое, также двое в Вышгороде и городе Ирпень. Один больной в селе Гнедин Бориспольского района, пгт Ворзели и городе Гостомель. Также один больной в селе Фурсы Белоцерковского района, селе Зазимье Броварского района, один в Ставище, один в Макаровском районе в селе Мостыще, а также в Мироновском районе - в селе Масловка.

"На стационарном лечении находятся 24 человека. На амбулаторном лечении, самоизоляция, 46", - добавил Василий Володин.

Он добавил, что больше всего больных, 31,4% - в возрасте от 41 до 50 лет, и 24,2% в возрасте от 51 до 60 лет.

"Подозрение на заражение имеют 308 человек. Всего таких лиц, подозреваемых, есть в Киево-Святошинском районе - это 61 человек. И в Обуховском районе 49 человек", - сказал Василий Володин.

Также, по его словам, за 820 контактными лицами осуществляют медицинское наблюдение.

Напомним, в Киевской области от COVID-19 умерло уже 4 человека.

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