В Киевской области зафиксировано уже 70 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области COVID-19 заболело уже 70 человек, три человека выписаны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Выздоровели, на сегодня, три человека. Официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом. В том числе, четверо детей - трое в Козине и один в селе Лесники", - сказал Василий Володин.
Он отметил, что среди подтвержденных случаев заболевания: 27 - в Обуховском районе, в частности в Козине, Романкове и Украинке, и в самом Обухове, 14 в Киево-Святошинском районе - Вишневом, Боярке и Лесниках, Гатном, Дмитровке и Софиевской Борщаговке, и Тарасовке, 6 в городе Борисполь, по три в городе Белая Церковь, Бровары, Буча. В Васильковском районе и Рославичах - двое, также двое в Вышгороде и городе Ирпень. Один больной в селе Гнедин Бориспольского района, пгт Ворзели и городе Гостомель. Также один больной в селе Фурсы Белоцерковского района, селе Зазимье Броварского района, один в Ставище, один в Макаровском районе в селе Мостыще, а также в Мироновском районе - в селе Масловка.
"На стационарном лечении находятся 24 человека. На амбулаторном лечении, самоизоляция, 46", - добавил Василий Володин.
Он добавил, что больше всего больных, 31,4% - в возрасте от 41 до 50 лет, и 24,2% в возрасте от 51 до 60 лет.
"Подозрение на заражение имеют 308 человек. Всего таких лиц, подозреваемых, есть в Киево-Святошинском районе - это 61 человек. И в Обуховском районе 49 человек", - сказал Василий Володин.
Также, по его словам, за 820 контактными лицами осуществляют медицинское наблюдение.
Напомним, в Киевской области от COVID-19 умерло уже 4 человека.