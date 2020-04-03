В Киевской области зафиксировано уже 70 случаев заболевания COVID-19

"Выздоровели, на сегодня, три человека. Официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом. В том числе, четверо детей - трое в Козине и один в селе Лесники", - сказал Василий Володин.

Он отметил, что среди подтвержденных случаев заболевания: 27 - в Обуховском районе, в частности в Козине, Романкове и Украинке, и в самом Обухове, 14 в Киево-Святошинском районе - Вишневом, Боярке и Лесниках, Гатном, Дмитровке и Софиевской Борщаговке, и Тарасовке, 6 в городе Борисполь, по три в городе Белая Церковь, Бровары, Буча. В Васильковском районе и Рославичах - двое, также двое в Вышгороде и городе Ирпень. Один больной в селе Гнедин Бориспольского района, пгт Ворзели и городе Гостомель. Также один больной в селе Фурсы Белоцерковского района, селе Зазимье Броварского района, один в Ставище, один в Макаровском районе в селе Мостыще, а также в Мироновском районе - в селе Масловка.

"На стационарном лечении находятся 24 человека. На амбулаторном лечении, самоизоляция, 46", - добавил Василий Володин.

Он добавил, что больше всего больных, 31,4% - в возрасте от 41 до 50 лет, и 24,2% в возрасте от 51 до 60 лет.

"Подозрение на заражение имеют 308 человек. Всего таких лиц, подозреваемых, есть в Киево-Святошинском районе - это 61 человек. И в Обуховском районе 49 человек", - сказал Василий Володин.

Также, по его словам, за 820 контактными лицами осуществляют медицинское наблюдение.

Напомним, в Киевской области от COVID-19 умерло уже 4 человека.