Стало известно, когда в Киевской области ожидают пик заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области пик заболевания COVID-19 ожидают 20 апреля. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Область продолжает готовиться к всплеску эпидемии в Украине. По предварительным оценкам медиков, можно допустить о том, что пик заболевания коронавирус у нас может наступить ориентировочно где-то ближе к 20 чисел апреля", - сказал Василий Володин.
Напомним, в Киевской области зафиксировано уже 70 случаев заболевания COVID-19.