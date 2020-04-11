Во многих турецких городах вводится комендантский час из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Турции в 30 городах и в провинции Зонгулдак на двое суток вводится комендантский час из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Соответствующее распоряжение вступает в силу с полуночи 11 апреля и продлится до 00:00 13 апреля.
В течение этого периода времени жители не смогут покидать свои дома.
В Турции выявлено 47029 случаев заражения, от последствий COVID-19 скончалось более 1000 человек.
Напомним, в трех областях на выходных хотят ввести комендантский час из-за коронавируса.