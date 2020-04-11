Во многих турецких городах вводится комендантский час из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40716 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49784 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64840 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 91973 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77514 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101550 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105466 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130636 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130236 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во многих турецких городах вводится комендантский час из-за коронавируса

Во многих турецких городах вводится комендантский час из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 17086 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Турции в 30 городах и в провинции Зонгулдак на двое суток вводится комендантский час из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Соответствующее распоряжение вступает в силу с полуночи 11 апреля и продлится до 00:00 13 апреля.

В течение этого периода времени жители не смогут покидать свои дома.

В Турции выявлено 47029 случаев заражения, от последствий COVID-19 скончалось более 1000 человек.

Напомним, в трех областях на выходных хотят ввести комендантский час из-за коронавируса.

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