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Туреччина: глава МВС пішов у відставку через невдале введення комендантської години

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У неділю, 12 квітня, про відставку оголосив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Цей крок він пояснив невдалим оголошенням 10 квітня комендантської години. За це він взяв на себе повну відповідальність і іде у відставку, пояснив Сойлу у соціальній мережі Twitter, передає УНН.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини пізно ввечері 10 квітня оголосило мешканцям 31 провінції, у тому числі міст-мільйонників Анкари і Стамбула, про заборону виходити з дому протягом 48 годин, пише DW. Комендантська година мала почати діяти з опівночі 10 квітня, тому люди відразу масово кинулись до магазинів, що спричинило їх скупчення, особливо у великих містах.

Туреччина повідомила ВООЗ про перший випадок коронавірусу місяць тому. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 12 квітня у Туреччині виявлено майже 57 тисяч заражених коронавірусом, значна кількість з яких у Стамбулі. За останні 24 години в Туреччині від хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус, померли 97 людей, загалом кількість жертв сягнула 1198. Понад 3000 осіб вважаються такими, що одужали від недуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина обмежила експорт лимонів через COVID-19

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