Турция: глава МВД ушел в отставку из-за неудачного введения комендантского часа

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40597 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49681 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64286 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64776 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 91846 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77488 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101545 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105465 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130235 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107861 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106435 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106038 просмотра
Актуальное
Турция: глава МВД ушел в отставку из-за неудачного введения комендантского часа

Турция: глава МВД ушел в отставку из-за неудачного введения комендантского часа

Киев  •  УНН

 • 13026 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В воскресенье, 12 апреля, об отставке объявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Этот шаг он объяснил неудачным объявлением 10 апреля комендантского часа. За это он взял на себя полную ответственность и уходит в отставку, объяснил Сойлу в социальной сети Twitter, передает УНН.

Министерство внутренних дел Турции поздно вечером 10 апреля объявило жителям 31 провинции, в том числе городов-миллионников Анкары и Стамбула, о запрете выходить из дома в течение 48 часов, пишет DW. Комендантский час должен был начать действовать с полуночи 10 апреля, поэтому люди сразу массово бросились в магазины, повлекшее к их скоплению, особенно в крупных городах.

Турция сообщила ВОЗ о первом случае коронавируса месяц назад. По данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 12 апреля в Турции обнаружено почти 57 тыс. зараженных коронавирусом, значительное количество из которых в Стамбуле. За последние 24 часа в Турции от болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 97 человек, в целом количество жертв достигло 1198. Более 3 тыс. человек считаются выздоровели от недуга.

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