Турция: глава МВД ушел в отставку из-за неудачного введения комендантского часа

Министерство внутренних дел Турции поздно вечером 10 апреля объявило жителям 31 провинции, в том числе городов-миллионников Анкары и Стамбула, о запрете выходить из дома в течение 48 часов, пишет DW. Комендантский час должен был начать действовать с полуночи 10 апреля, поэтому люди сразу массово бросились в магазины, повлекшее к их скоплению, особенно в крупных городах.

Турция сообщила ВОЗ о первом случае коронавируса месяц назад. По данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 12 апреля в Турции обнаружено почти 57 тыс. зараженных коронавирусом, значительное количество из которых в Стамбуле. За последние 24 часа в Турции от болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 97 человек, в целом количество жертв достигло 1198. Более 3 тыс. человек считаются выздоровели от недуга.

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