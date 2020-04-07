Туреччина обмежила експорт лимонів через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Туреччина встановила обмеження на експорт лимонів у зв’язку з поширенням COVID-19, оскільки лимони використовують для створення антисептиків, а також вживають у їжу мешканці країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
“Туреччина встановила обмеження на експорт лимонів на тлі зростання внутрішнього попиту на них через пандемію коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що обмеження діятимуть до кінця серпня.
“Лимон в основному використовується для виробництва антисептика, який є дезінфікуючим засобом на основі спирту. Лимони, які є багатим джерелом вітаміну С, також використовуються громадянами для підвищення рівня імунітету”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що від початку пандемії ціни на лимони значно зросли.
“Туреччина також обмежила експорт медичного обладнання, такого як ШВЛ та захисні костюми”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в країні зафіксували 30 217 випадків COVID-19, а кількість загиблих - 649.
Нагадаємо, Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, цибулю і часник.