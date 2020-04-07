Туреччина обмежила експорт лимонів через COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Туреччина встановила обмеження на експорт лимонів у зв’язку з поширенням COVID-19, оскільки лимони використовують для створення антисептиків, а також вживають у їжу мешканці країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.