Турция ограничила экспорт лимонов через COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81885 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98111 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101880 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101203 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109005 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97140 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104283 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131335 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Турция ограничила экспорт лимонов через COVID-19

Турция ограничила экспорт лимонов через COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16654 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Турция установила ограничения на экспорт лимонов в связи с распространением COVID-19, поскольку лимоны используют для создания антисептиков, а также употребляют в пищу жители страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

"Турция установила ограничения на экспорт лимонов на фоне роста внутреннего спроса на них из-за пандемии коронавируса", - сообщили в СМИ.

Указано, что ограничения будут действовать до конца августа.

"Лимон в основном используется для производства антисептика, который является дезинфицирующим средством на основе спирта. Лимоны, которые являются богатым источником витамина С, также используются гражданами для повышения уровня иммунитета", - указано в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии цены на лимоны значительно возросли.

"Турция также ограничила экспорт медицинского оборудования, такого как ИВЛ и защитные костюмы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в стране зафиксировали 30 217 случаев COVID-19, а количество погибших - 649.

Напомним, Беларусь запретила вывозить из страны гречку, лук и чеснок.

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