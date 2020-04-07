Турция ограничила экспорт лимонов через COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Турция установила ограничения на экспорт лимонов в связи с распространением COVID-19, поскольку лимоны используют для создания антисептиков, а также употребляют в пищу жители страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Турция установила ограничения на экспорт лимонов на фоне роста внутреннего спроса на них из-за пандемии коронавируса", - сообщили в СМИ.
Указано, что ограничения будут действовать до конца августа.
"Лимон в основном используется для производства антисептика, который является дезинфицирующим средством на основе спирта. Лимоны, которые являются богатым источником витамина С, также используются гражданами для повышения уровня иммунитета", - указано в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии цены на лимоны значительно возросли.
"Турция также ограничила экспорт медицинского оборудования, такого как ИВЛ и защитные костюмы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в стране зафиксировали 30 217 случаев COVID-19, а количество погибших - 649.
Напомним, Беларусь запретила вывозить из страны гречку, лук и чеснок.