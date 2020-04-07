Турция ограничила экспорт лимонов через COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Турция установила ограничения на экспорт лимонов в связи с распространением COVID-19, поскольку лимоны используют для создания антисептиков, а также употребляют в пищу жители страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.