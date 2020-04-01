Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, цибулю і часник

"Постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 року № 185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі ріпчастої і часнику незалежно від країни їх походження, в тому числі при поміщенні під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що основні положення постанови вступають в силу після її офіційного опублікування і діють протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що у Вітебську помер пацієнт, у якого був підтверджений коронавірус.