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Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, цибулю і часник

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. З Білорусі на три місяці заборонили вивозити низку продуктів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ради міністрів Республіки Білорусь.

"Постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 року № 185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі ріпчастої і часнику незалежно від країни їх походження, в тому числі при поміщенні під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що основні положення постанови вступають в силу після її офіційного опублікування і діють протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що у Вітебську помер пацієнт, у якого був підтверджений коронавірус.

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