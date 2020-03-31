Пандемия коронавируса: первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Витебске умер пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Речь идет о 75-летнем актера коласовского театра, заслуженном артисте Республики Беларусь Викторе Дашкевиче, отмечает УНН со ссылкой на местное издание TUT.BY.
Факт смерти мужа журналистам TUT.BY подтвердила его дочь Виктория. Это произошло ночью 31 марта.
У актера и его жены было воспаление легких, этот диагноз им поставили в поликлинике. Мужчину и женщину отправили на госпитализацию в тубдиспансер. Однако он был переполнен, супругам выписали антибиотики и отпустили домой, рассказывала “Нашай Ніве” жена Дашкевича.
Дома у актера была температура. Дежурный врач сказала, что нужно немедленно ехать в больницу.
Супругов положили в разные палаты в кожвендиспансере. Взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные.
Вместе с актером находился человек, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами.
24 марта актеру стало хуже, и его перевели в учреждение здравоохранения “Витебский областной клинический специализированный центр”. Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный.
Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине. А ее муж был в реанимации, на аппарате ИВЛ. За границу актер не ездил.
Напомним, с озвученными Министерством здравоохранения Беларуси 30 марта данным всего в республике зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.