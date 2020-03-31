Пандемія коронавірусу: першу смерть від COVID-19 зафіксовано у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Вітебську помер пацієнт, у якого був підтверджений коронавірус. Йдеться про 75-річному актора коласівського театру, заслуженого артиста Республіки Білорусь Віктора Дашкевіча, зазначає УНН з посиланням на місцеве видання TUT.BY.
Факт смерті чоловіка журналістам TUT.BY підтвердила його донька Вікторія. Це сталося вночі 31 березня.
У актора і його дружини було запалення легенів, цей діагноз їм поставили в поліклініці. Чоловіка і жінку відправили на госпіталізацію в тубдиспансер. Однак він був переповнений, подружжю виписали антибіотики і відпустили додому, розповідала “Нашай Ніве” дружина Дашкевіча.
Вдома у актора була температура. Черговий лікар сказала, що потрібно негайно їхати в лікарню.
Подружжя поклали в різні палати в шкірвендиспансері. Взяли тести на коронавірус, але сказали, що результати негативні.
Разом з актором знаходився чоловік, якого пізніше забрали з лікарні. Чому і куди — ніхто не сказав. Потім він лежав з іншими трьома чоловіками.
24 березня актору стало гірше, і його перевели до закладу охорони здоров’я “Вітебський обласний клінічний спеціалізований центр”. Там взяли новий аналіз на коронавірус. 26 березня стало відомо, що результат позитивний.
Дружину актора виписали 26 березня, вона на 14-денному карантині. А її чоловік був у реанімації, на апараті ШВЛ. За кордон актор не їздив.
Нагадаємо, з озвученими Міністерством охорони здоров’я Білорусі 30 березня даними всього в республіці зафіксовано 152 випадки коронавируса, одужали 47 осіб.