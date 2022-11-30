В Турции готовы отправить в Украину корабли-электростанции: что известно

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В турецкой компании Karpowership заявили, что ведут переговоры о командировке плавучих «мощных кораблей» в Украину для поставки электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Nikkei.

Детали

Karpowership, заявляющая о крупнейшем в мире флоте таких судов, будет отправлять корабли в Одессу, сообщил Nikkei высокопоставленный руководитель компании.

"Мы обсуждаем с Одесской областью и украинской компанией "Укрэнерго" размещение трех электростанций вблизи Одессы общей мощностью 300 мегаватт", — сказал Зейнеп Гарези, член правления Karpowership по коммерческим операциям, в интервью в штаб-квартире компании.

По его словам, когда будут достигнуты договоренности по техническим и коммерческим аспектам, нужно определить параметры, связанные с безопасностью, с точки зрения как наших команд эксплуатации и технического обслуживания, так и наших активов.

"Если мы сможем обеспечить эти параметры, мы хотели бы продлить проект", - подчеркнул он.

Гарези предположил, что соглашение может потребовать поддержки ООН.

"Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это, с такими же исключениями, как и соглашение о зерне", имея в виду соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, которая позволила Украине экспортировать зерно по морю из Одессы без вмешательства россии.

"В зависимости от потребностей и одобрений мы можем сделать это в течение этого года", — сказал Харези. "Корабли готовы и введены в эксплуатацию. Мы можем развернуть их уже через три недели".

300 МВт, которые могут поставлять три судна, обеспечат электроэнергией до 1 миллиона домов на полной мощности.

С приближением зимы и падением температуры в Украине выросли опасения по поводу электроснабжения. Европейский Союз также ведет переговоры о том, как поставлять больше энергетического оборудования в страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефицит электроэнергии сократился до 27%, отключения света продолжаются

Дополнение

В Укрэнерго подчеркнули, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.

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