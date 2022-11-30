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У Туреччині готові відправити в Україну кораблі-електростанції: що відомо

У Туреччині готові відправити в Україну кораблі-електростанції: що відомо

Київ • УНН

 • 1615622 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У турецькій компанії Karpowership заявили, що ведуть переговори про відряджання плавучих «потужних кораблів» в Україну для постачання електроенергії, передає УНН із посиланням на Nikkei.

Деталі

Karpowership, яка заявляє про найбільший у світі флот таких суден, відправлятиме кораблі до Одеси, повідомив Nikkei високопоставлений керівник компанії.

"Ми обговорюємо з Одеською областю та українською компанією «Укренерго» розміщення трьох електростанцій поблизу Одеси загальною потужністю 300 мегаватів", — сказав Зейнеп Гарезі, член правління Karpowership з комерційних операцій, в інтерв’ю в штаб-квартирі компанії.

За його словами, коли буде досягнуто домовленостей щодо технічних і комерційних аспектів, потрібно визначити параметри, пов’язані з безпекою, з точки зору як наших команд експлуатації та технічного обслуговування, так і наших активів.

"Якщо ми зможемо забезпечити ці параметри, ми хотіли б продовжити проєкт", - наголосив він.

Гарезі припустив, що угода може потребувати підтримки ООН.

"Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об’єднаних Націй, щоб реалізувати це, з такими ж винятками, як і угода про зерно", маючи на увазі угоду, укладену за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволила Україні експортувати зерно морем із Одеси без втручання Росії.

"Залежно від потреб і схвалень ми можемо зробити це впродовж цього року", — сказав Харезі. "Кораблі готові та введені в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх уже через три тижні".

300 МВт, які можуть постачати три судна, забезпечать електроенергією до 1 мільйона будинків на повній потужності.

З наближенням зими та падінням температури в Україні зросли побоювання щодо електропостачання. Європейський Союз також веде переговори про те, як постачати в країну більше енергетичного обладнання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дефіцит електроенергії скоротився до 27%, відключення світла продовжуються

Доповнення

В Укренерго наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

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