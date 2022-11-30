Дефіцит електроенергії скоротився до 27%, відключення світла продовжуються

Цитата

"Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі", - зазначили в Укренерго.

Деталі

До всіх операторів системи розподілу (обленерго), як вказано, доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі, повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами, вказали у компанії.

Доповнення

В Укренерго наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.