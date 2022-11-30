Дефицит электроэнергии сократился до 27%, отключения света продолжаются

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"По состоянию на 11:00 30 ноября производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме", - отметили в Укрэнерго.

Детали

Всем операторам системы распределения (облэнерго), как указано, доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме, сообщили в Укрэнерго.

Так, графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями, отметили в компании.

Дополнение

В Укрэнерго подчеркнули, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.