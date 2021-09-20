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В ЦИК РФ не увидели нарушений в раздаче жителям ОРДЛО паспортов РФ за несколько минут до "голосования"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Центризбиркоме России не видят нарушений в том, что жители временно оккупированных территорий Донбасса в Ростовской области "голосовали" на выборах в Госдуму через несколько минут после получения российского паспорта. Об этом заявила председатель Комиссии Элла Памфилова на брифинге в воскресенье, пишет УНН.

Цитата:

"Есть граждане России - жители "ДНР", "ЛНР" (временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей - ред.), у них есть возможность приехать... Если у них есть паспорт гражданина России - они голосуют. Это все по закону. Вопрос не в том, когда он получил. Самое главное, чтобы он получил паспорт до того, как он идет голосовать", - сказала Панфилова.

Детали

По ее словам, это якобы "совершенно официально и легально", и "было решение президента, потому что желающих было много, облегченный вариант получения российского паспорта...".

Добавим

Председатель комиссии "Совета по правам человека" при Путине Кирилл Вышинский, которого цитирует ТАСС, накануне сообщил, что более 150 тысяч жителей ОРДЛО "проголосовали дистанционно" на сентябрьских российских выборах.

Кроме того, по его словам, жителей Донбасса привлекали к этим выборам на 15 избирательных участках в Ростовской области РФ и якобы было организовано "более 1,4 тыс. рейсов".

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

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