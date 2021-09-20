У ЦВК РФ не побачили порушень у роздачі жителям ОРДЛО паспортів РФ за кілька хвилин до "голосування"

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Центрвиборчкомі Росії не бачать порушень у тому, що жителі тимчасово окупованих територій Донбасу у Ростовській області "голосували" на виборах в Держдуму через кілька хвилин після отримання російського паспорта. Про це заявила голова Комісії Елла Памфілова на брифінгу в неділю, пише УНН.

Цитата:

“Є громадяни Росії — жителі "ДНР", "ЛНР" (тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей - ред.), у них є можливість приїхати... Якщо у них є паспорт громадянина Росії — вони голосують. Це все по закону. Питання не в тому, коли він отримав. Найголовніше, щоб він отримав паспорт до того, як він йде голосувати”, - сказала Панфілова.

Деталі

За її словами, це нібито “абсолютно офіційно і легально”, і “було рішення президента, тому що охочих було багато, полегшений варіант отримання російського паспорта...".

Додамо

Голова комісії “Ради з прав людини” при Путіні Кирило Вишинський, якого цитує ТАСС, напередодні повідомив, що понад 150 тисяч жителів ОРДЛО "проголосували дистанційно" на вересневих виборах.

Окрім того, за його словами, жителів Донбасу залучали до цих виборів на 15 виборчих дільницях в Ростовській області РФ і що нібито було організовано "понад 1,4 тис. рейсів".

Контекст

Вибори в Державну думу РФ відбулися 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.

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