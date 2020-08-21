Посреди Киева задержали шесть человек из-за сообщения о хранении оружия

“В столичную полицию поступило сообщение о том, что неустановленная группа лиц на улице Шота Руставели хранит огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения. По указанному адресу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и спецподразделения полиции Киева. Для выяснения личных данных шесть человек задержаны, которые сейчас дают показания”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в столице задержали организатора межрегиональной группировки, которая занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов.