Посеред Києва затримали шістьох людей через повідомлення про зберігання зброї

“До столичної поліцї надійшло повідомлення про те, що невстановлена група осіб на вулиці Шота Руставелі зберігає вогнепальну збою без передбаченого законом дозволу. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група та спецпідрозділи поліції Києва. Для з’ясування анкетних даних шість осіб затримано, які зараз надають покази”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у столиці затримали організатора міжрегіонального угруповання, яке займалося нелегальним збутом зброї та боєприпасів.