У Києві затримали організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У столиці затримали організатора міжрегіонального угруповання, яке займалося нелегальним збутом зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
"Фігурант налагодив незаконне виготовлення засобів ураження для продажу. Підпільний цех був облаштований на території одного з регіонів нашої країни. Готову продукцію спільники переправляли до столиці поштовими сервісами. Отриману зброю організатор групи реалізовував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах Києва та інших регіонах України" – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що задокументовані декілька фактів нелегального збуту зброї затриманим.
"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та "виробництва" правоохоронці виявили 3 пістолети-кулемети системи SA-26 і 9 магазинів до них, карабін марки "Форт-201", майже 500 набоїв різного калібру, 9 магазинів до автомата Калашникова, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів",– повідомили в СБУ.
В відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору угруповання про підозру за ст. 263 ККУ та обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 7 років.
В СБУ також поінформували, що перевіряють інформація щодо нелегального надходження виявлених боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.
Нагадаємо, на Харківщині затримали активних учасників міжрегіональної банди, які діяли під керівництвом кримінального авторитета "Князя".
Як повідомляв УНН, правоохоронці також затримали працівника одного із київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів мешканцю Харкова.