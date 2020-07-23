На Харківщині затримали членів міжрегіональної банди кримінального авторитета "Князя"

"За місцями проживання і перебування учасників групи проведено 27 обшуків. За результатами вилучено майже 8,4 млн грн та близько 170 тис. доларів США та 40 тис євро грошових коштів, чорнові записи, які свідчать про масштабну злочинну діяльність, а також засоби зв’язку, зброю та набої різних видів", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, угруповання мало чітку структуру і тривалий час займалося вимаганням, рейдерством, а також іншими злочинами на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Зазначається, що до складу входили й колишні правоохоронці.

"Наразі затриманим готується повідомлення про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людей, розбої, вимаганні та незаконному заволодінні транспортними засобами, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України). Також тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та затримання інших учасників та лідера організованої групи, який керував її діяльністю з-за кордону", – повідомили у ОГПУ.

Нагадаємо, у Харкові викрили злочинне угруповання, яке тероризувало приватних підприємців під виглядом співробітників СБУ.