В Харьковской области задержали членов межрегиональной банды криминального авторитета "Князя"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Харьковской области задержаны четырех активных участников организованной преступной группировки, действовавшей под руководством криминального авторитета "Князя", ранее судимого за убийство. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.
"По месту жительства и пребывания участников группы проведено 27 обысков. По результатам изъято почти 8,4 млн грн и около 170 тыс. долларов США и 40 тыс евро денежных средств, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, а также средства связи, оружие и патроны различных видов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, группировка имела четкую структуру и длительное время занималось вымогательством, рейдерством, а также другими преступлениями на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. Отмечается, что в состав входили и бывшие правоохранители.
"Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей, разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортными средствами, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины). Также проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание других участников и лидера организованной группы, который руководил ее деятельностью из-за рубежа", - сообщили в ОГПУ.
Напомним, в Харькове разоблачили преступную группировку, которая терроризировала частных предпринимателей под видом сотрудников СБУ.