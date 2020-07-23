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У Харкові банда "вибивала" гроші з підприємців під виглядом працівників СБУ

У Харкові банда "вибивала" гроші з підприємців під виглядом працівників СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Харкові викрили злочинне угруповання, яке тероризувало приватних підприємців під виглядом співробітників Служби безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

"Служба безпеки України викрила у Харкові організатора та учасників злочинного угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші з підприємців, зокрема 1,6 мільйона гривень і 40 тисяч євро від представника місцевого бізнесу", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, гроші з комерсанта "вибивали" учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець Харкова. Потерпілий мав перевести суми на банківський рахунок одного з фігурантів кримінальної справи, які діяли під виглядом співробітників СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та Києві 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників. Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – повідомили в СБУ.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося в УНН, СБУ затримала ексспівробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу з позивним "Швед", якого бойовики звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

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