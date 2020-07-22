СБУ затримала екссиловика, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Служба безпеки України затримала ексспівробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу з позивним “Швед”, якого бойовики звинуватили у вбивстві колишнього ватажка “ДНР” Олександра Захарченка. Також йому повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Про це журналісту УНН повідомили в пресцентрі СБУ.
“Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру запитуваному громадянину (Байдалі — ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28 і ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб — ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — повідомили в пресцентрі.
Додамо, минулого року Російські ЗМІ поширили інформацію, що бойовики так званої “Донецької народної республіки” назвали Байдалу організатором вбивства колишнього ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.
Нагадаємо, ватажок “ДНР” Олександр Захарченко був убитий близько 17:00 31 серпня 2018 року в ресторані “Сепар” в центрі Донецька через спрацювання вибухового пристрою.
У СБУ припустили, що Захарченка вбили через внутрішні кримінальны розборки або його ліквідували спецслужби РФ. Також СБУ перехопила розмови ватажків “ДНР” про переділ влади після смерті Захарченка.