СБУ задержала экс-силовика, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Служба безопасности Украины задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным "Швед", которого боевики обвинили в убийстве бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко. Также ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-центре.
Добавим, в прошлом году Российские СМИ распространили информацию, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" назвали Байдалу организатором убийства бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит около 17:00 31 августа 2018 года в ресторане "Сепар" в центре Донецка из-за срабатывания взрывного устройства.
В СБУ предположили, что Захарченко убили из-за внутренних криминальных разборок или его ликвидировали спецслужбы РФ. Также СБУ перехватила разговоры главарей "ДНР" о переделе власти после смерти Захарченко.