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В Харькове банда "выбивала" деньги из предпринимателей под видом работников СБУ

В Харькове банда "выбивала" деньги из предпринимателей под видом работников СБУ

Киев  •  УНН

 • 26395 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Харькове разоблачили преступную группировку, которая терроризировала частных предпринимателей под видом сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей, в частности 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса", - говорится в сообщении.

По данным следствия, деньги с коммерсанта "выбивали" участники межрегиональной банды, организованной жителем Харькова. Пострадавший должен был перевести суммы на банковский счет одного из фигурантов уголовного дела, которые действовали под видом сотрудников СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников. Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось в УНН, СБУ задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным "Швед", которого боевики обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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