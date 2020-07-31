В Киеве задержали организатора межрегиональной группировки торговцев оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В столице задержали организатора межрегиональной группировки, которая занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был оснащен на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задокументированы несколько фактов нелегального сбыта оружия задержанным.
"Во время обысков по месту жительства фигурантов и производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы SA-26 и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов", - сообщили в СБУ.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о сообщении организатору группировки о подозрении по ст. 263 УК и избрании меры пресечения. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
В СБУ также сообщили, что проверяют информацию о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.
Напомним, в Харьковской области задержали активных участников межрегиональной банды, действовавших под руководством криминального авторитета "Князя".
Как сообщал УНН, правоохранители также задержали работника одного из киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов жителю Харькова.