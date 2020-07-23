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Співробітника СБУ затримали під час збуту боєприпасів

Співробітника СБУ затримали під час збуту боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці затримали працівника одного із київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів мешканцю Харкова. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

"За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам. Так, у ході слідства слідчими задокументовано факт збуту мешканцю Харкова автомату "АКС-74", 5 магазинів до нього та понад 1 200 патронів калібру 5.45 мм на суму 1 500 доларів США", – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР затримали працівника СБУ 22 липня під час збуту чергової партії патронів та двох предметів, які ззовні схожі на гранати.

"Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові, виявлено та вилучено 3 500 патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові", – повідомили в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами за ч. 1 ст. 263 КК України, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв УНН, на Харківщині затримали активних учасників міжрегіональної банди, які діяли під керівництвом кримінального авторитета "Князя". До її складу входили й колишні правоохоронці.

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