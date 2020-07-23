Співробітника СБУ затримали під час збуту боєприпасів

"За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам. Так, у ході слідства слідчими задокументовано факт збуту мешканцю Харкова автомату "АКС-74", 5 магазинів до нього та понад 1 200 патронів калібру 5.45 мм на суму 1 500 доларів США", – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР затримали працівника СБУ 22 липня під час збуту чергової партії патронів та двох предметів, які ззовні схожі на гранати.

"Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові, виявлено та вилучено 3 500 патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові", – повідомили в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами за ч. 1 ст. 263 КК України, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв УНН, на Харківщині затримали активних учасників міжрегіональної банди, які діяли під керівництвом кримінального авторитета "Князя". До її складу входили й колишні правоохоронці.