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Сотрудника СБУ задержали во время сбыта боеприпасов

Сотрудника СБУ задержали во время сбыта боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 14300 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители задержали сотрудника одного из киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов жителю Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм на сумму 1 500 долларов США", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали сотрудника СБУ 22 июля во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожих на гранаты.

"Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, обнаружено и изъято 3500 патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые", - сообщили в ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами по ч. 1 ст. 263 УК Украины, избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от занимаемой должности. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНН, в Харьковской области задержали активных участников межрегиональной банды, действовавших под руководством криминального авторитета "Князя" . В ее состав входили и бывшие правоохранители.

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