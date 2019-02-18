В центре Киева обвалилась стена дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В центре Киева произошел обвал стены здания. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Отметим, что обвалилась стена здания, расположенного по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36. Это произошло во дворе за рестораном.
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Как сообщал УНН, в центре Львова на улице Лычаковской, 7, с 1 по 3 этаж обвалилась стена дома. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановил, что ответственность за обвал стены на улице Лычаковское лежит на владельце дома.
Напомним, в селе Лисовцы Тернопольской области обрушился мост, который проходил через реку Серет.