Встановили винного в обвалі будинку у Львові

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Львові комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій постановила, що відповідальність за обвал стіни на вулиці Личаківська лежить на власнику будинку. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради, передає УНН.

"Власники об’єктів нерухомості (житлових і нежитлових) несуть персональну відповідальність за стан будівель, за недоведення їх до аварійного стану, за нормальну експлуатацію, за правильну і безпечну експлуатацію всіх мереж (газових, електричних)", - йдеться у повідомленні.

Також у мерії заявили, що вимагатимуть притягнути до відповідальності власника приміщень на вул. Личаківській,7 за те, що він не виконав зобов’язання, які взяв на себе під час купівлі приміщень з аукціону.

Зазначається, що будинок не є пам’яткою архітектури. Мешканці проживали лише в одній квартирі, решта - нежитлові приміщення.

Наразі у будинку проводиться обстеження стану приміщень, загрози обвалу будівлі немає. На місці події працює газова служба, щоб відновити зруйновану трубу, подачу електроенергії відновили.

Нагадаємо, вчора у центрі Львова на вулиці Личаківській, 7, з 1 по 3 поверх обвалилася стіна будинку.

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