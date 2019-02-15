Встановили винного в обвалі будинку у Львові

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Львові комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій постановила, що відповідальність за обвал стіни на вулиці Личаківська лежить на власнику будинку. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради, передає УНН.