Установили виновного в обвале дома во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во Львове комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановила, что ответственность за обвал стены на улице Лычаковская лежит на владельце дома. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передаёт УНН.
"Владельцы объектов недвижимости (жилых и нежилых) несут персональную ответственность за состояние зданий, недоведение их до аварийного состояния, нормальную эксплуатацию, правильную и безопасную эксплуатацию всех сетей (газовых, электрических)", - говорится в сообщении.
Также в мэрии заявили, что будут требовать привлечь к ответственности владельца помещений на ул. Лычаковской, 7 за то, что он не выполнил обязательства, которые взял на себя при покупке помещений с аукциона.
Отмечается, что дом не является памятником архитектуры. Жители проживали только в одной квартире, остальные помещения - нежилые.
Сейчас в доме проводится обследование состояния помещений, угрозы обрушения здания нет. На месте происшествия работает газовая служба, чтобы восстановить разрушенную трубу, подачу электроэнергии возобновили.
Напомним, вчера в центре Львова на улице Лычаковская, 7, с 1 по 3 этаж обвалилась стена дома.