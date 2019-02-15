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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61824 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82438 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130550 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130374 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129799 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125047 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160847 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Установили виновного в обвале дома во Львове

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во Львове комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановила, что ответственность за обвал стены на улице Лычаковская лежит на владельце дома. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передаёт УНН.

"Владельцы объектов недвижимости (жилых и нежилых) несут персональную ответственность за состояние зданий, недоведение их до аварийного состояния, нормальную эксплуатацию, правильную и безопасную эксплуатацию всех сетей (газовых, электрических)", - говорится в сообщении.

Также в мэрии заявили, что будут требовать привлечь к ответственности владельца помещений на ул. Лычаковской, 7 за то, что он не выполнил обязательства, которые взял на себя при покупке помещений с аукциона.

Отмечается, что дом не является памятником архитектуры. Жители проживали только в одной квартире, остальные помещения - нежилые.

Сейчас в доме проводится обследование состояния помещений, угрозы обрушения здания нет. На месте происшествия работает газовая служба, чтобы восстановить разрушенную трубу, подачу электроэнергии возобновили.

Напомним, вчера в центре Львова на улице Лычаковская, 7, с 1 по 3 этаж обвалилась стена дома.

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