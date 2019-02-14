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У центрі Львова обвалилася стіна будинку

У центрі Львова обвалилася стіна будинку

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. У житловому будинку у Львові обвалилася стіна. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

"Обвал стіни з 1 по 3 поверх сталася у нежитловій частині будинку, що на вулиці Личаківській, 7. З метою безпеки рятувальниками було виведено мешканців з 6 квартир. Детальні інформація встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Попередньо жертв та постраждалих немає, йдеться на сайті ДСНС.

Як повідомляв УНН, у селі Лисівці Заліщицького району обвалився міст, який проходив через річку Серет.

Нагадаємо, у селищі Мала Данилівка, на Харківщині, в житловому чотирьохквартирному будинку обвалився дах.

Раніше через сильні опади сталося часткове обвалення покрівельного покриття торгового ряду "Барбашово" в Харкові.

Українські Національні Новини

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