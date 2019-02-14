У центрі Львова обвалилася стіна будинку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. У житловому будинку у Львові обвалилася стіна. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
"Обвал стіни з 1 по 3 поверх сталася у нежитловій частині будинку, що на вулиці Личаківській, 7. З метою безпеки рятувальниками було виведено мешканців з 6 квартир. Детальні інформація встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Попередньо жертв та постраждалих немає, йдеться на сайті ДСНС.
Як повідомляв УНН, у селі Лисівці Заліщицького району обвалився міст, який проходив через річку Серет.
Нагадаємо, у селищі Мала Данилівка, на Харківщині, в житловому чотирьохквартирному будинку обвалився дах.
Раніше через сильні опади сталося часткове обвалення покрівельного покриття торгового ряду "Барбашово" в Харкові.