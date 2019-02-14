В центре Львова обрушилась стена дома
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. В жилом доме во Львове обвалилась стена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
"Обвал стены с 1 по 3 этаж произошел в нежилой части дома на улице Лычаковской, 7. В целях безопасности спасателями было выведено жителей из 6 квартир. Подробные информация устанавливается", - говорится в сообщении.
Предварительно жертв и пострадавших нет, говорится на сайте ГСЧС.
Как сообщал УНН, в селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет.
Напомним, в поселке Малая Даниловка, в Харьковской области, в жилом четырехквартирном доме обрушилась крыша.
Ранее за сильных осадков произошло частичное обрушение кровельного покрытия торгового ряда "Барбашов" в Харькове.