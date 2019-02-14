В центре Львова обрушилась стена дома

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58698 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79018 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129729 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129816 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129486 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124930 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160440 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117813 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141415 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 106875 просмотра
Актуальное
В центре Львова обрушилась стена дома

В центре Львова обрушилась стена дома

Киев  •  УНН

 • 15008 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. В жилом доме во Львове обвалилась стена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

"Обвал стены с 1 по 3 этаж произошел в нежилой части дома на улице Лычаковской, 7. В целях безопасности спасателями было выведено жителей из 6 квартир. Подробные информация устанавливается", - говорится в сообщении.

Предварительно жертв и пострадавших нет, говорится на сайте ГСЧС.

Как сообщал УНН, в селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет.

Напомним, в поселке Малая Даниловка, в Харьковской области, в жилом четырехквартирном доме обрушилась крыша.

Ранее за сильных осадков произошло частичное обрушение кровельного покрытия торгового ряда "Барбашов" в Харькове.

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