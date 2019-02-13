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На Тернопільщині обвалився міст

На Тернопільщині обвалився міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні у селі Лисівці Заліщицького району обвалився міст, який проходив через річку Серет. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.

"Сьогодні, 13 лютого близько 15:00 у селі Лисівці обвалився міст. За словами начальника Заліщицького відділення поліції Вадима Міжнова, міст з'єднував Заліщицький та Борщівський райони. Він перебував в аварійному стані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент обвалу на проїжджій частині транспорту не було. Наразі правоохоронці перекрили дану ділянку дороги.

Нагадаємо, в Житомирській області поблизу міста Радомишль через значне підняття рівня води в річці Тетерів зруйновано тимчасовий міст. Зараз рух через річку забезпечує основний міст, який в минулому році було відремонтовано.

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