На Тернопільщині обвалився міст

"Сьогодні, 13 лютого близько 15:00 у селі Лисівці обвалився міст. За словами начальника Заліщицького відділення поліції Вадима Міжнова, міст з'єднував Заліщицький та Борщівський райони. Він перебував в аварійному стані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент обвалу на проїжджій частині транспорту не було. Наразі правоохоронці перекрили дану ділянку дороги.

Нагадаємо, в Житомирській області поблизу міста Радомишль через значне підняття рівня води в річці Тетерів зруйновано тимчасовий міст. Зараз рух через річку забезпечує основний міст, який в минулому році було відремонтовано.



