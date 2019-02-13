В Тернопольской области обрушился мост
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня в селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.
"Сегодня, 13 февраля около 15:00 в селе Лысовцы обрушился мост. По словам начальника Залещицкого отделения полиции Вадима Мижнова, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы. Он находился в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент обвала на проезжей части транспорта не было. Правоохранители перекрыли данный участок дороги.
Напомним, в Житомирской области вблизи города Радомышль из-за значительного повышения уровня воды в реке Тетерев разрушено временный мост. Сейчас движение через реку обеспечивает основной мост, в прошлом году было отремонтировано.