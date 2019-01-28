На харківському ринку обвалився дах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Вчора через сильні опади сталася деформація і часткове обвалення покрівельного покриття торгового ряду "Барбашово" в Харкові. Про це повідомляє ТЦ "Барбашово" на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Увечері 27 січня близько 15:30 год. через сильні опади сталася деформація і часткове обвалення покрівельного покриття торгового ряду. Постраждалих немає. Страхувальні технічні конструкції дозволили уникнути пошкоджень торгових об'єктів. Відразу ж місце події було огороджено, виставлено оточення силами контролерів, торгові об'єкти були знеструмлені. Роботи з демонтажу пошкодженої покрівлі будуть проведені в найкоротші терміни. Відразу після цього електропостачання торгових об'єктів буде відновлено" - йдеться в повідомленні.
Починаючи з сьогоднішнього дня, три рази на добу буде проводитися обов'язковий моніторинг технічного стану покрівель (раніше періодичність моніторингу становила два рази на добу - ред.).
Нагадаємо, щонайменше 15 людей загинули і понад 30 постраждали в результаті обвалення стіни готелю в регіоні Апуримак в Перу. Повідомляється, що стіна обвалилася через сильні зливи.