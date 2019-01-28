У Перу під час весілля обвалилась стіна готелю: 15 загиблих

КИЇВ. 28 січня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули і понад 30 постраждали сьогодні в результаті обвалення стіни готелю в регіоні Апуримак в Перу. Повідомляється, що стіна обрушилася через сильні зливи. Про це повідомив представник сил цивільної оборони країни, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.