У Перу під час весілля обвалилась стіна готелю: 15 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули і понад 30 постраждали сьогодні в результаті обвалення стіни готелю в регіоні Апуримак в Перу. Повідомляється, що стіна обрушилася через сильні зливи. Про це повідомив представник сил цивільної оборони країни, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
Трагедія сталася сьогодні вранці в готелі Alhambra, де проходила весільна церемонія, повідомили сьогодні місцеві ЗМІ з посиланням на слова глави Національного інституту цивільної оборони Перу Хорхе Чавеса.
“Десятки людей танцювали, коли на них обрушилися стіна і дах. Щонайменше, 30 осіб були витягнуті з-під уламків з травмами і доставлені в місцеву клініку”, — йдеться в повідомленні.
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Голова місцевої служби цивільної оборони Русби Села повідомила, що протягом п’яти днів у місті йшов дощ, і це, за її словами, призвело до обвалення.
Як повідомляв УНН, у Гаазі (Нідерланди) в результаті вибуху “невідомого походження” сталося обвалення фасаду житлового будинку. Внаслідок чого кількість постраждалих наразі складає 9 людей.