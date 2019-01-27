Повінь в Індонезії: кількість жертв зросла до 68 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В результаті повені і зсувів у центральній частині Індонезії кількість жертв зросла до 68 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
"Близько 6,7 тисячі осіб у 14 районах були евакуйовані і в даний час живуть в притулках, школах, наметах або мечетях", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось про 26 загиблих та 24 зниклих безвісти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індонезії стався потужний землетрус
Смертельні зсуви і повені є частим явищем під час сезонних дощів в Індонезії, а штучні зміни навколишнього середовища часто погіршують ситуацію.
Нагадаємо, жертвами зсувів, які сталися 31 грудня в провінції Західна Ява, стали щонайменше 32 людини.