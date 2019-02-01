У житловому будинку обвалився дах, 12 мешканців евакуювали

"Подія сталась 31 січня близько другої години ночі у селищі Мала Данилівка. Були евакуйовані дванадцять мешканців будинку, ніхто з них не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що причиною руйнування даху є застаріла конструкція будівництва 1805 року, яка під натиском снігу пошкодилась.

Наразі з’ясовуються усі обставини події.

Нагадаємо, через сильні опади сталася деформація і часткове обвалення покрівельного покриття торгового ряду "Барбашово" в Харкові.