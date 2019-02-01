У житловому будинку обвалився дах, 12 мешканців евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У селищі Мала Данилівка, на Харківщині, в житловому чотирьохквартирному будинку обвалився дах. Про це повідомляє поліція Дергачівщини на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Подія сталась 31 січня близько другої години ночі у селищі Мала Данилівка. Були евакуйовані дванадцять мешканців будинку, ніхто з них не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що причиною руйнування даху є застаріла конструкція будівництва 1805 року, яка під натиском снігу пошкодилась.
Наразі з’ясовуються усі обставини події.
Нагадаємо, через сильні опади сталася деформація і часткове обвалення покрівельного покриття торгового ряду "Барбашово" в Харкові.