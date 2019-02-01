В жилом доме обрушилась крыша, 12 жителей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В поселке Малая Даниловка, вХарьковской области, в жилом четырехквартирном доме обрушилась крыша. Об этом сообщает полиция Дергачевского района на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Событие произошло 31 января около двух часов ночи в поселке Малая Даниловка. Были эвакуированы двенадцать жителей дома, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что причиной разрушения крыши является устаревшая конструкция строительства 1805 года, которая под напором снега повредилась.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, из-за сильных осадков произошла деформация и частичное обрушение кровельного покрытия торгового ряда "Барбашово" в Харькове.