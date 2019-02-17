Обвал будівлі вишу в Петербурзі стався через перенавантаження конструкцій

"Причина - нерозраховане складування будівельних матеріалів і перевантаження конструкцій", - повідомив журналістам 17 лютого голова оперативного штабу - віце-губернатор Петербурга Володимир Кирилов.

Наразі йде розбір завалів на вулиці Ломоносова, куди впала частина матеріалів, одночасно йде перевірка стійкості конструкцій зовнішнього периметра будівлі, із зони обвалення виносять найбільш цінне обладнання.

По завершенні перевірки почнеться розбір завалів всередині будівлі, його будуть вести через покрівлю. Площа обвалення, за останніми даними, склала близько тисячі квадратних метрів. Щоб уникнути подальшого обвалення, в будівлі зроблено більше 60 підпірних стінок.

Нагадаємо, 16 лютого в ІТМО сталося обвалення перекриттів поверхів з п'ятого по другий і часткове обвалення покрівлі. Загиблих і постраждалих немає, з будівлі було евакуйовано понад 80 осіб.