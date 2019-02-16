У будівлі вузу Санкт-Петербурга обрушилися перекриття

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Обвалення перекриттів з п'ятого по другий поверхи сталося в Санкт-Петербурзькому дослідницькому університеті інформаційних технологій, механіки і оптики (ІТМО) в суботу, 16 лютого. Під завалами можуть залишатися люди. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"На вулиці Ломоносова сталося обвалення з п'ятого по другий поверхи на площі 150 кв. метрів в п'ятиповерховій будівлі Санкт-Петербурзького НДУ ІТМО. Евакуйовано, попередньо, 60 осіб", - сказав представник МНС.

За його словами, попередня причина обвалу - порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт.

У відомстві додали, що під завалами можуть знаходитися люди. "За словами адміністрації об'єкта, під час проведення будівельних робіт сталося обвалення перекриттів у будинку. За попередніми даними, під завалами можуть знаходитися люди. Їх кількість, стан, а також всі інші подробиці події уточнюються", - сказали в прес-службі МНС.

Нагадаємо, в російському місті Новочеркаськ обвалилася стіна чотириповерхового будинку, в зв'язку з чим було евакуйовано 15 осіб.

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