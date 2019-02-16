В здании вуза Санкт-Петербурга обрушились перекрытия

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55146 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 74037 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128532 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129011 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129073 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124764 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159773 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В здании вуза Санкт-Петербурга обрушились перекрытия

В здании вуза Санкт-Петербурга обрушились перекрытия

Киев  •  УНН

 • 9616 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Обрушение перекрытий с пятого по второй этажи произошло в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в субботу, 16 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 кв. м в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО. Эвакуированы, предварительно, 60 человек", - сказал представитель МЧС.

По его словам, предварительная причина обрушения - нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

В ведомстве добавили, что под завалами могут находиться люди. "Со слов администрации объекта, во время проведения строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются", - сказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, в российском городе Новочеркасск обвалилась стена четырехэтажного здания, в связи с чем были эвакуированы 15 человек.

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