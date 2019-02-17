Обвал здания ВУЗа в Петербурге случился из-за перегрузки конструкций
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Обрушение кровли и перекрытий в здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) произошло из-за перегруза конструкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Причина - нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций", - сообщил журналистам 17 февраля глава оперативного штаба - вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.
В настоящее время идет разбор завалов на улице Ломоносова, куда упала часть обрушившихся материалов, одновременно идет проверка устойчивости конструкций внешнего периметра здания, из зоны обрушения выносят наиболее ценное оборудование.
По завершении проверки начнется разбор завалов внутри здания, его будут вести через кровлю. Площадь обрушения, по последним данным, составила около тысячи квадратных метров. Чтобы избежать дальнейшего обрушения, в здании сделано более 60 подпорных стенок.
Напомним, 16 февраля в ИТМО произошло обрушение перекрытий этажей с пятого по второй и частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет, из здания было эвакуировано более 80 человек.