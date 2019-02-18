У центрі Києва обвалилася стіна будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У центрі Києва стався обвал стіни будівлі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Зазначимо, що обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36. Це сталося у дворі за рестораном.
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Як повідомляв УНН, у центрі Львова на вулиці Личаківській, 7, з 1 по 3 поверх обвалилася стіна будинку. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій постановила, що відповідальність за обвал стіни на вулиці Личаківська лежить на власнику будинку.
Нагадаємо, у селі Лисівці Тернопільської області обвалився міст, який проходив через річку Серет.