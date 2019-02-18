У центрі Києва обвалилася стіна будинку

Зазначимо, що обвалилася стіна будівлі, розташована за адресою бульвар Тараса Шевченка, 36. Це сталося у дворі за рестораном.

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Як повідомляв УНН, у центрі Львова на вулиці Личаківській, 7, з 1 по 3 поверх обвалилася стіна будинку. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій постановила, що відповідальність за обвал стіни на вулиці Личаківська лежить на власнику будинку.

Нагадаємо, у селі Лисівці Тернопільської області обвалився міст, який проходив через річку Серет.