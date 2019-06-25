В Трампа подтвердили намерение обсудить Украину на встрече с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце этой недели в Японии, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине. Об этом сообщил во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США, передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
"Ожидается, что разговор будет сосредоточен прежде всего на вопросах региональной безопасности, в том числе (ситуации - ред.) в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - отметил представитель администрации.
Путин и Трамп могли бы также обсудить ряд других вопросов, которые привели к трению между двумя странами.
"Среди них - угроза американских санкции в отношении нового газопровода России в Европу. Блокировка "Северного потока - 2" была бы ударом по России, которая держит Украину в зависимости, как газовый коридор, в то время, когда эти две страны заблокированы в споре по поводу транзита топлива", - добавил он.
Как сообщал УНН, в МИД и АП опровергли информацию о визите Зеленского на саммит G20 в Осаку .
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "5 каналу" заявил, что Трамп на встрече с Путиным в японском городе Осака поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.