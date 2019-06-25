У Трампа підтвердили намір обговорити Україну на зустрічі з Путіним

"Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, в тому числі (ситуації – ред.) в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході",- зазначив представник адміністрації.



Путін і Трамп могли б також обговорити ряд інших питань, які призвели до тертя між двома країнами.

"Серед них - загроза американських санкції щодо нового газопроводу Росії до Європи. Блокування "Північного потоку - 2" було б ударом по Росії, яка тримає Україну в залежності, як газовий коридор, в той час, коли ці дві країни заблоковані в спорі з приводу транзиту палива", - додав він.



Як повідомляв УНН, у МЗС та АП спростували інформацію про візит Зеленського на саміт G20 в Осаку.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу" заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним в японському місті Осака підніме питання звільнення українських військовополонених моряків.